Rugby Top 10 – Derby amaro per Viadana: il Colorno passa nel finale (23-25)

VIADANA Il Viadana si congeda dallo Zaffanella per questo 2021 (sempre in attesa comunque di sapere quando verrà recuperata la gara con Rovigo) con una sconfitta (23-25) per mano del Colorno. Gara avvincente, in cui i padroni di casa, dopo una partenza in salita, recuperano, sognano la vittoria, poi si arrendono nel finale a un Colorno più cinico, aggressivo, ma sicuramente non inferiore. Tanto agonismo in campo, con Viadana che può recriminare gli errori nel primo tempo e alcune occasioni non sfruttate in un derby sul filo di lana e deciso quindi dagli episodi. Porta a casa il bonus difensivo, ma allo Zaffanella si poteva fare di più per strappare punti pesanti e risalire la classifica.

Inizio shock per i ragazzi di Fernandez che incassano al 2’ la prima meta ospite con De Santis, trasformata da Van Tonder. Accorcia subito Ceballos su punizione, ma ancora gli ospiti segnano con Batista+Van Tonder (3-14). Risponde sempre Ceballos al 15’ e Gesi fa un’altra marcatura al 21’. Qui inizia la risalita dei locali che iniziano a prendere le misure degli avversari, aggiustano la difesa e commettono meno errori, tanto che al 30’ finalmente arriva la meta di Locatelli (uno dei migliori), trasformata da Ceballos per il 13-19, e ancora l’argentino al 40’ su punizione manda tutti negli spogliatoi sul 16-19. Viadana è in partita, manca poco per la zampata decisiva, che arriva nella ripresa. Sul campo dello Zaffanella c’è grande battaglia perché entrambe vogliono vincere per mettere punti pesanti sotto l’albero. Al 48’ è ancora Van Tonder (16-22) che punisce l’indisciplina locale, ma al 52’ finalmente il Viadana, dopo tanto rincorrere, opera il sorpasso con la meta tecnica, che segue una grande azione di Apperley e Ribaldi (anche lui tra i migliori). Nel frattempo i gialloneri difendono bene e tengono a freno gli avversari, che faticano a trovare varchi ideali per rendersi pericolosi. C’è però l’infortunio a Locatelli che esce per guai alla caviglia. Viadana non sfrutta l’uomo in più dal 60’ per il giallo a Koffi, mentre il Colorno approfitta dal 68’ del cartellino a Schiavon. Si fa più arrembante e a 6’ dal fischio finale sfrutta una punizione a un passo dalla 22 avversaria con il solito Van Tonder per il contro sorpasso del 23-25. Ultimi minuti al cardiopalma: in pieno recupero occasione per Ferrarini, sempre su punizione, che però non centra i pali. Si chiude qui con un po’ di nervosismo in campo al fischio finale. Prossimo match sabato la trasferta a Reggio con il Valorugby per la terza giornata di Coppa Italia.