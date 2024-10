Notte violenta a Poggio Rusco: tre in ospedale

POGGIO RUSCO Notte violenta a Poggio Rusco con ben due aggressioni che si sono susseguite in pieno centro nei pressi della discoteca Priscilla. La prima è avvenuta poco prima dell’una all’interno del locale di via Matteotti, quando un 19enne è stato soccorso in dopo essere stato percosso. L’ambulanza del Soccorso Azzurro lo ha portato all’ospedale di Pieve di Coriano per le cure del caso. Là è stato raggiunto un’ora dopo da un 24enne e un 48enne soccorsi in seguito a un’aggressione avvenuta in largo Donatori di sangue. Per tutti le contusioni sono di lieve entità. I fatti sarebbero collegati fra loro e sono stati segnalati ai carabinieri che sono al lavoro per individuare l’autore della prima aggressione.