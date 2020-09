Storia, attività e bilanci di Sisam nell’incontro del Rotary

RIVALTA (Rodigo) – Sisam ospite del Rotary Mantova Postumia illustra le proprie attività e la propria storia. L’evento si è svolto alcuni giorni fa al Tesoro Living Resort di Rivalta sul Mincio. Durante la serata il presidente di Sisam Giampaolo Ogliosi ha illustrato ai presenti tutte le attività della municipalizzata durante l’incontro da titolo “L’acqua, il territorio: i costi e i vantaggi per il cittadino, il ruolo dei Comuni”. Tra gli argomenti trattati, la situazione societaria del gruppo Sisam, che ha la propria sede a Castel Goffredo, gli investimenti già andati in porto e quelli previsti fino al 2023, l’impegno per l’ambiente, l’innovazione digitale, le iniziative rivolte ai ragazzi, l’attività didattica nelle scuole e via dicendo. A dialogare con Sisam il presidente del Rotary Lino Bonaventura Danieli, che non ha disdegnato di provocare simpaticamente Ogliosi sulla spinosa, ancorché passata, questione delle partite pregresse, e il sindaco di Goito Pietro Chiaventi.