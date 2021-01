Piantati cento nuovi alberi nel cuore di Moglia

MOGLIA – Un inizio d’anno nel segno del verde in quel di Moglia: i primi giorni del 2021, infatti, sono coincisi con un importante intervento di carattere ambientale. Sono stati infatti piantati qualcosa come cento alberi nell’area verde tra via Nora e via Sartori, con esemplari di frassino, pioppo bianco, farnia, ciliegio, acero campestre, lantana, biancospino, prugnolo, fusaggine e molti altri a rimpolpare la popolazione di piante del paese. L’intervento, venuto a costare nel suo complesso quasi 12mila euro, non è ancora terminato: dopo l’Epifania, infatti, avverrà la piantumazione degli arbusti e del vivaio. Un piccolo polmone verde in un’area notoriamente residenziale, seppur poco distante dalle campagne che circondano Moglia; un’importante iniziativa ecologica ed ambientale commentata così dall’assessore all’ambiente e all’urbanistica Costante Sala : «È un primo passo per migliorare la qualità della nostra aria, della nostra salute e quindi del nostro paesaggio. La piantumazione attuale non rende giustizia al valore complessivo ed estetico del progetto; con la fioritura a primavera sarà un vero spettacolo». Un progetto che pone l’importanza della natura al centro, in rapporto al benessere della popolazione: la scelta di piantare cento nuovi alberi in una delle principali aree verdi del paese ha già colto il favore ed il plauso di numerosi cittadini sui social. La gestione di questa area verde sarà realizzata in collaborazione con la sezione mogliese di Legambiente, con una spesa totale di 4mila euro per tutto il primo triennio. «Per chi volesse mettersi in gioco per il proprio paese – continua l’assessore Sala – questa è un’ottima occasione: stiamo cercando dei volontari che abbiano a cuore la natura per poter organizzare la cura di questa nuova area boschiva a pochi passi dal centro».