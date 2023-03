Porto Mantovano: disturbo dell’ordine e pubblica sicurezza, chiuso il Bar Glamour

PORTO MANTOVANO Sospensione della licenza per quattro giorni per il bar Glamour di via Roma a Bancole. La sospensione da parte dei Carabinieri è per disturbo dell’ordine e della pubblica sicurezza.

Dopo numerose segnalazioni pervenute agli stessi militari dell’Arma da parte di alcuni residenti che si lamentano di disturbo della quiete pubblica, i Carabinieri hanno quindi constatato che la situazione turbava l’ordine e la pubblica sicurezza da diversi mesi a causa delle frequentazioni di numerosi soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi.

Da qui arriva perciò il provvedimento i sospensione della licenza, emesso dal Questore, che non ha la finalità di sanzionare la soggettiva condotta del gestore ma di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, di prevenire il ripetersi di questo genere di situazioni.