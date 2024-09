Rinnovati e più confortevoli, riaprono biblioteca e municipio di Guidizzolo

GUIDIZZOLO – La biblioteca ha riaperto ieri e nella mattinata di lunedì l’ingresso principale del municipio è tornato accessibile. Dopo un praticamente un anno di lavori, i maggiori servizi pubblici di Guidizzolo stanno tornando alla normalità.

Per quanto riguarda il municipio, i lavori stanno proseguendo e, come spiega il sindaco Stefano Meneghelli, dovrebbero concludersi con l’inizio del 2025. Come noto, la sede dell’ente locale in realtà non ha mai chiuso i battenti, ma gli uffici erano stati spostati all’interno del palazzo di piazzale Marconi.

Gli interventi di riqualificazione e miglioramento sismico erano partiti ad ottobre dello scorso anno, e stanno insomma procedendo senza particolari difficoltà. Tanto che la maggior parte dei servizi, con i lavori che si stanno avviando verso la conclusione, è tornata nella propria sede originaria. E, appunto, da lunedì anche l’ingresso principale da piazzale Marconi è di nuovo utilizzabile.

C’è poi la biblioteca, la cui sede si trova sempre all’interno del palazzo municipale. Il servizio è tornato alla normalità ieri mattina, in spazi rinnovati, e verrà inaugurata il 6 ottobre alle 15.30. In questo caso sono stati rifatti i pavimenti, è stato rifatto il soffitto e sono stati sostituiti gli infissi. Anche le pareti sono state dipinte con nuovi colori. Inoltre all’interno degli spazi della biblioteca è stato eretto un muro portante che in realtà attraversa in verticale tutto il palazzo, da cima a fondo.

«Siamo molto soddisfatti – afferma Meneghelli – perché l’imponente intervento sta procedendo come si deve, senza particolari criticità. Siamo stati in grado di riaprire la biblioteca in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico e ritengo sia un fatto davvero molto positivo».

Sebbene la biblioteca fosse chiusa, il servizio non è mai stato sospeso. Il prestito interbibliotecario è sempre rimasto attivo ed era collocato all’interno di alcuni spazi di Ats. Nel corso di questi 11 mesi di chiusura, tra l’altro, i numeri sono sempre rimasti alti. Questi gli orari della biblioteca: martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; giovedì e sabato dalle 9 alle 12; venerdì dalle 14.30 alle 18.30; lunedì chiuso.