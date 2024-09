Sabato al Dallò di Castiglione arrivano Pennacchi e Civati

CASTIGLIONE – Dopo il successo dello scorso fine settimana con il mercatino “Scambia e riusa” che ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini, interessanti anche ai vari laboratori proposti come quelli per la creazione di tovagliette personalizzate, di ricambio e di serigrafia, nel weekend, ancora un appuntamento targato Arci Dallò.

Nel circolo con sede nell’omonima piazza, sabato 21 settembre è infatti in programma “Mini People Fest”. Porte aperte dalle 16, al motto di “tutta la people che vuoi in città”, per un pomeriggio davvero molto interessante ed assolutamente speciale. L’evento, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Siae, nell’ambito del programma “Per chi crea”, è gratuito i tesserati Arci. Per chi ancora lo fosse, invece, c’è la possibilità di associarsi in loco.

Su il sipario, dalle 17, per la kermesse che entra nel vivo con Giovanni Baccolo e Stefano Catone che presentano “Camminare” e “I ghiacciai raccontano”. Alle 18 Francesca Druetti e Francesco Foti con “Franco Basaglia. La libertà è terapeutica”. Ed ancora, alle 19, Andrea Pennacchi e il suo “Tutto Pojana”. Alle 20, spazio per Augusto Rasori, tra i deus ex machina di “Lercio”, ormai la testata satirica più popolare nel nostro Paese, che presenta i “70 grandi rompicazzo della storia”. Gran finale, per le 21, affidato al reading di Giuseppe Civati, ex deputato della Repubblica e ora impegnato con la sua casa editrice People, che prende il titolo di “Socialismo tascabile”.