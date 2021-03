ALTO MANTOVANO – Chiusura al traffico dalle ore 7 alle ore 20 di sabato 27 marzo 2021, di un tratto della SP n. 77 “Peschiera – Pozzolengo” nel territorio del comune di Ponti sul Mincio, per la realizzazione di un attraversamento stradale per lo scarico delle acque meteoriche. La circolazione sarà deviata sulle strade comunali via Gabbione, e via per Broglie come concordato dalla Provincia con il Comune di Ponti sul Mincio.