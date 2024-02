No pizzeria, ma tanti “sì” discutibili della Soprintendenza

MANTOVA Sono noti molti veti imposti negli ultimi anni dalla Sovrintendenza ai monumenti nei confronti di tante proposte pervenute da soggetti privati. La “città Unesco” intanto è restia a recepire la necessità del fotovoltaico in centro, nonostante alcune recenti beneplaciti, ma quasi sempre solo su edifici pubblici. Pressoché senza deroghe la possibilità di aprire finestrelle “velux” sui tetti del centro, quantunque invisibili dalla strada. E fecero scalpore poi, un paio d’anni fa, le barricate della tutela paesaggistica contrapposte al plateatico del Bar Sociale di piazza Cavallotti.

Da ultimo, la Soprintendenza mantovana si è dimostrata ostativa al progetto di riqualificazione della Casa del Mercante di piazza Mantegna, storico edificio quattrocentesco già appartenuto al ricco mercante Boniforte da Concorezzo e, sino allo scorso anno, sede dell’attività commerciale “Casa del bianco”. In questo prestigioso immobile il proprietario aveva presentato un progetto di riqualificazione per farne una pizzeria deluxe gestita dal colosso della ristorazione Rossopomodoro, che ha presentato agli uffici competenti un intervento da 1,28 milioni. Niente da fare.

Eppure, in molti si chiedono, come sia possibile che la stessa Soprintendenza non abbia obiettato a molti interventi invasivi persino sui monumenti storici. In testa la bocciatissima copertura dei mosaici romani della “Domus” di piazza Sordello, dai più ribattezzata “vespasiano”. Per non dire delle invasive superfetazioni in cemento per ospitare gli impianti di elevazione nel Palazzo del Podestà, ben visibili da piazza Erbe, o della Torre della Gabbia, in vista della possibilità di utilizzarla come belvedere sulla città vecchia.

Ultimo e non ultimo, nonostante le bocciature di Italia Nostra e del prorettore del Politecnico Federico Bucci, che lo definì “una Gardaland”, il nuovo parco Te. Qui i vincoli Unesco non valevano. (valef)