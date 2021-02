San Benedetto Po – Ponte Mirasole, al via l’intervento di consolidamento statico

SAN BENEDETTO PO Un piccolo imprevisto durante la fase di allestimento del cantiere ne aveva ritardato la partenza ma è stato finalmente avviato l’intervento di consolidamento statico del ponte Mirasole sul canale Collettore Principale nel comune di San Benedetto Po. I lavori, per un importo di 485mila euro, finanziati dalla Struttura Commissariale Regionale post sisma 2012, sono seguiti direttamente dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po.

Il ritardo sulla partenza del cantiere, ci ha spiegato la presidente del Consorzio Ada Giorgi, presente all’avvio dei lavori insieme al sindaco di San Benedetto Po Roberto Lasagna, è stato causato dalla scoperta, durante le fasi di accantieramento, quando durante lo scavo si è scoperto che i plinti di fondazione delle pile non corrispondevano al disegno del progetto originale e si è pertanto dovuto rivedere e condividere una nuova soluzione con la Soprintendenza: «La chiusura – ha aggiunto la presidente – è stata necessaria per la sicurezza di tutti. Importante anche la collaborazione dell’amministrazione comunale e del sindaco».

La fase di accantieramento, oltre ai problemi legati alla struttura, ha dovuto affrontare anche i disagi legati alle piene: «Del resto, il ponte passa sul Collettore Principale, un canale che accoglie tutte le acque del Sinistra Secchia – ci ha detto il direttore del Consorzio, Raffaele Monica – Al momento stiamo rinforzando le fondazioni di una delle pile ma per rispettare il programma di terminare la parte nel canale entro la stagione irrigua, avremo bisogno di condizioni meteo favorevoli».