Scontro auto-moto a a Sermide, vittima il centauro 36enne Marco Zapponi

CAPOSOTTO (Sermide e Felonica) – Una giovane vita strappata in pochi istanti mentre si trovava a bordo della sua amata moto. Un violento schianto contro una vettura che non gli ha lasciato alcuno scampo: a nulla sono servite le manovre di rianimazione eseguite dal personale del 118. Marco Zapponi si è spento a soli 36 anni.

Mancavano circa venti minuti alle 20 di ieri quando in via San Giovanni di Caposotto, nel Comune di Sermide e Felonica, si verificava un terribile incidente. Uno scontro tra un’auto ed una moto che da subito faceva presagire la gravità della situazione: immediata, infatti, la chiamata al 118 che inviava sul posto anche elisoccorso. Una corsa contro il tempo purtroppo inutile: a nulla sono servite le manovre di rianimazione eseguite sul luogo dell’incidente. Troppo gravi le ferite riportate da Marco.

Una notizia che in breve tempo si è diffusa in tutto il territorio ed in particolare a Felonica, dove il 36enne era nato e cresciuto e dove ancora risiedeva e dove era da tutti conosciuto, così come la sorella che gestisce un bar nel piccolo paese. «Un ragazzo che amava la vita e la sua moto – la stessa moto che lo ha accompagnato fino alla fine -. Un bravo ragazzo», così lo ricordano il sindaco Mirco Bortesi e la vice Annalisa Bazzi.

Zapponi lavorava come operai in un’azienda del luogo.