Suzzara e Cavriana mettono il turbo alla connettività: Mynet collega 300 unità immobiliari alla vera fibra ottica

SUZZARA/CAVRIANA – Una ventina di strade interessate per un totale di quasi 300 unità immobiliari collegate: sono questi i numeri degli interventi che Mynet sta portando avanti tra Suzzara e Cavriana, dove ha sviluppato un progetto ad hoc di tipo FTTH (Fiber To The Home), vera fibra ottica fin dentro casa, che offrirà accesso al web con velocità fino a 1 Gigabit.

I lavori, che inizieranno nel corso di questa settimana per terminare entro Natale, prevedono la realizzazione dell’infrastruttura fisica per il rilegamento in FTTH delle abitazioni private prima delle opere di asfaltatura. L’intervento, particolarmente importante per la sua capillarità, copre in entrambi i casi buona parte del centro abitato dei paesi, fornendo così all’utenza domestica un servizio oggi più che mai di vitale importanza. Alla fine il territorio risulterà coperto da un’infrastruttura assolutamente performante basata su modalità FTTH, l’unica in grado di restituire velocità di connessione al web fino a a 1000Mbit/s e di garantire l’accesso a servizi oggi più che mai essenziali come lo smart working, la didattica a distanza, la videosorveglianza ed il commercio elettronico.

A Suzzara saranno interessati tratti delle seguenti vie: via Marzole, strada Sabbadini, via Battisti, strada Carrobbio, strada Carretta, strada Zara-San Prospero, via Bissolati, via Cadorna, strada Villa Inferiore, via Cantone e via Campogrande, per un totale di oltre 200 unità immobiliari collegate. A Cavriana, invece, si lavorerà su via Bosche, via Avis, il quartiere nuovo delimitato da via della Libertà e via della Repubblica, via Fontanelle, il tratto di Via Piantume compreso tra via Fontanelle e via Battaglia, infine la stessa via Battaglia; in questo caso le unità immobiliari coperte saranno circa un’ottantina.