Domani mattina (sabato) dalle 9, presso la Sala Bachelet adiacente all’ospedale San Pellegrino di Castiglione, torna per il terzo anno consecutivo la “Giornata della Prevenzione Sanitaria”, promossa dalla Fondazione omonima. Tema centrale dell’edizione “Metabolismo in salute: Conoscere, prevenire e prendersi cura di diabete, osteoporosi e patologie della tiroide”. Una mattinata di divulgazione e confronto con medici e specialisti per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione delle patologie metaboliche, spesso silenziose ma potenzialmente molto dannose. A rendere ancora più significativo l’appuntamento, la partecipazione di Marco Menegardi, atleta non professionista, ultra maratoneta, più volte campione italiano e vincitore della prestigiosa 100 km del Passatore. Oltre alla sua carriera sportiva, Menegardi è medico radiologo specialista in ambito muscolo-scheletrico, e porterà la sua esperienza per dimostrare come sport, salute e professione possano convivere in equilibrio. (amc)