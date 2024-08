Tir travolge un’auto ferma in una piazzola sull’A22 con a bordo un’intera famiglia: un ferito trasportato in elicottero a Verona

MANTOVA Tragedia sfiorata questa mattina, giorno di ferragosto, alle sette in A22 a un paio di chilometri dal casello di Mantova Nord in direzione del Brennero. Un autoarticolato ha investito una Mercedes ferma in una piazzola con a bordo un’intera famiglia, compresa una bimba di tre anni. Fortunatamente, nonostante l’impatto molto violento e l’auto letteralmente scaraventata a diverso metri di distanza, non ci sarebbero stati feriti gravi e solo una persona è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Borgo Roma di Verona in eliambulanza a scopo precauzione. Sul posto i ezzi del 18, la Polizia Stradale di Verona Sud, i vigili del fuoco di Mantova e i mezzi di EuropAssistance che hanno provveduto a rimuovere auto e camion incidentati scongiurando il formarsi di lunghe code fin dal mattino.