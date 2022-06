Trovata legata e imbavagliata in casa: arrestato il presunto sequestratore

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo di Castiglione delle Stiviere hanno eseguito un arresto in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne di origine marocchina per i reati di sequestro di persona, lesioni personali e violazione di domicilio.

Intorno a mezzanotte del 28 maggio scorso era giunta una richiesta di intervento alla centrale operativa dei CC di Castiglione delle Stiviere da effettuarsi all’interno di un’abitazione del medesimo centro, ove un condomino, insospettitosi dai mugolii provenienti dall’interno di altro appartamento dello stesso stabile, vi si era introdotto rinvenendo la presenza di una donna, una 40enne anche lei marocchina, , ivi abitante, riversa a terra completamente legata ed imbavagliata. L’interessata, prontamente soccorsa anche da un’ambulanza del 118, veniva trasportata presso l’ospedale del luogo per essere sottoposta alle necessarie cure dei sanitari. Le indagini, frattanto, consentivano di addivenire all’individuazione del presunto autore del fatto, segnalandone le relative emergenze alla Procura della Repubblica di Mantova, la quale ha quindi richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari la custodia cautelare in carcere dell’indagato, la cui Ordinanza è stata emessa ed eseguita il 1° giugno 2022.