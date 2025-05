Ubriaco al volante e a tutta velocità: 19enne neopatentato fermato dai carabinieri

PORTO MANTOVANO Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano nel garantire la sicurezza sulle strade del comune, con particolare attenzione alle ore notturne e alle zone interessate dalla movida. Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, che hanno interessato le principali arterie e le aree adiacenti ai locali di intrattenimento di Porto Mantovano, l’attività dei militari si è concentrata sulla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e di comportamenti pericolosi al volante.

Proprio nel corso di uno di questi servizi, nella notte di sabato scorso, una pattuglia ha intercettato un’autovettura che sfrecciava a velocità sostenuta lungo una delle vie principali del comune. L’immediato controllo del veicolo ha permesso di accertare che il conducente, un giovane neopatentato 19enne di Gonzaga, si trovava alla guida con un tasso alcolemico di 1.11 grammi per litro (g/l), un valore che supera ampiamente il limite imposto dalla legge, che per i neopatentati è pari a zero.

Come previsto dalla normativa vigente, la patente di guida del giovane è stata immediatamente ritirata e nei suoi confronti è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Il giovane e gli altri occupanti del veicolo sono stati invitati a fare rientro a piedi, a garanzia della loro sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di attività di controllo che i Carabinieri di Porto Mantovano hanno intensificato nell’ultimo mese. Proprio in questo periodo, sono state cinque le patenti di guida ritirate a conducenti sorpresi alla guida sotto l’effetto dell’alcool. Questo dato evidenzia la costante attenzione e l’efficacia dei controlli messi in atto per contrastare un fenomeno che rappresenta un grave pericolo per la sicurezza collettiva.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nel proseguire con questi servizi di controllo, al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare

comportamenti responsabili alla guida e di garantire una maggiore sicurezza sulle strade del territorio.