Viadana: lungodegenza a rischio? Allarme da Viadana Davvero

VIADANA Il futuro della lungodegenza a rischio? È l’interrogativo che si pongono dalla lista Viadana Davvero, formazione d’opposizione a Palazzo Matteotti. Da parte della civica è stata espressa – in un post condiviso nella giornata di ieri sulla propria pagina Facebook – una forte preoccupazione per il futuro della struttura. «In questi giorni – esordiscono da Viadana Davvero – circolano notizie, anche tra il personale sanitario, sul parziale smantellamento della lungodegenza viadanese. In questo momento la struttura è chiusa, in quanto tutti i pazienti ricoverati sono stati trasferiti perché molti di questi erano positivi al Covid 19 e sono stati dirottati presso altri nosocomi».

A preoccupare Viadana Davvero è la riabilitazione: «La preoccupazione – proseguono dalla civica – è per i posti riservati alla riabilitazione, tutto il personale addetto a questo reparto è stato trasferito altrove e alcuni operatori dicono che molto probabilmente in futuro non saranno destinati alla lungodegenza viadanese». Per fare chiarezza sull’argomento la lista di minoranza porterà il tema in sede di consiglio comunale: «Per questo motivo depositeremo una richiesta urgente al sindaco facente funzione Alessandro Cavallari chiedendo che venga fatta luce su queste notizie e che vengano tutelati i posti riabilitativi e il personale sanitario».