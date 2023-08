Break estivo e sensibile calo termico in vista

MANTOVA Violento ma veloce. È il fronte di aria fredda che si appresta ad interessare oggi pomeriggio il nord Italia, soprattutto le regioni del Nordest. Una rasoiata di aria nord atlantica provocherà dal primo pomeriggio una prima serie di rovesci che sulla carta rischiano di essere pericolosi anche nel mantovano perché risultanti dallo scontro fra masse d’aria di origine opposta. I 32 gradi abbondanti di ieri e i 30° previsti oggi fino alle 14 saranno un buon carburante per l’insorgenza di fenomeni violenti, accompagnati quindi da grandine e colpi di vento.

I primi temporali si svilupperanno sull’Appennino piacentino e parmense poco dopo mezzogiorno per prendere corpo sulla Valpadana centrale dopo le 17, ovvero su un suolo piuttosto caldo e umido per il probabile soleggiamento della mattinata. È senz’altro un’ora pericolosa per la genesi dei temporali e della grandine, che può contare sul contributo nefasto delle correnti ascensionali dei cumulonembi. Le zone più a rischio sono senz’altro quelle pedemontane della Lombardia e del Veneto. Nel mantovano, provincia tutto sommato abbastanza graziata dal maltempo rispetto a molte altre del nord Italia, il rischio grandine più elevato sarà sull’anfiteatro morenico e ai confini con il veronese. Attenzione anche ai colpi di vento. In caso di supercella temporalesca, i venti potranno superare tranquillamente i 100 chilometri orari, come già accaduto una decina di giorni fa in molte provincie padane. Nuovi temporali insorgeranno in tarda serata e nella notte su domani portando piogge copiose, quantificabili anche in una trentina di millimetri.

La prima acqua d’agosto rinfrescherà poi – e per qualche giorno – il bosco. Tanto che domani il termometro non supererà i 25 gradi con la concreta possibilità di temperature minime anche al di sotto dei 15 gradi nelle zone di campagna e sui 17/18° in città. Da domenica il tempo tornerà quasi pienamente estivo recuperando diversi gradi nelle temperature massime, previste sui 27/28 gradi.

La pausa estiva potrà ritenersi conclusa nella giornata di lunedì. La prima parte della prossima settimana trascorrerà in compagnia di giornate soleggiate, umidità contenuta e temperature molto gradevoli, comprese fra 28 e 30 gradi.

In realtà l’estate non andrà per niente in crisi. Anzi, è convinzione diffusa tra i modelli di calcolo meteo che l’anticiclone africano voglia ancora dire la sua, specie a cavallo di Ferragosto. Già sul finire della prossima settimana, una prima ondata rovente porterà temperature sui 34 gradi destinate a salire sui 35/36° fra domenica 13 e martedì 15.