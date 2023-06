Sole pieno e caldo in forte aumento fino a giovedì compreso

MANTOVA L’estate trionfa. A due giorni dall’esordio astronomico con il solstizio, in programma mercoledì pomeriggio alle 17, inizia oggi la prima, vera ondata di caldo della stagione. Già ieri le temperature massime si sono portate in città oltre i 31°. È arrivata infatti l’alta pressione africana, una massa d’aria calda e stabile a tutte le quote che impedisce lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna, quindi dei temporali pomeridiani. Quanto durerà? Ne avremo fino a giovedì 22 compreso, anche se l’ondata canicolare inizierà solo domani.

Al momento il caldo è sopportabile, ma da domani pomeriggio le cose cambieranno: 14 ore di soleggiamento pieno provocheranno infatti un sensibile innalzamento termico.

Questa l’«escalation» termica prevista nei prossimi giorni: 32° oggi, 33° domani, 34° mercoledì, 34/35° giovedì per scendere poi a 31/32° venerdì in virtù del peggioramento ipotizzato per l’inizio del prossimo weekend. Sarà insomma un’ondata di caldo moderata, non estrema. Aiuteranno un po’ le temperature notturne, previste su valori non così elevati, quindi fra i 18 e i 21 gradi, quanto basta per agevolare un po’ la dispersione del calore diurno. Anche l’umidità rimarrà entro il 30% nelle ore diurne.

L’onda calda prenderà una pausa a partire da venerdì. Una veloce ma stretta saccatura alimentata da aria fresca atlantica irromperà in giornata su un’area padana calda e umida per poi dilagare lungo l’Adriatico. Saranno quindi altamente probabili temporali intensi, pericolosi e grandinigeni.

Massima attenzione quindi alla seconda parte di venerdì. Il fronte temporalesco sarà accompagnato da venti più freschi di tramontana che sabato e domenica tratterranno le temperature entro i 30° nonostante il veloce ritorno del bel tempo. A seguire, ovvero da lunedì 26, l’alta pressione africana tenterà di rimettere piede sul Mediterraneo centrale. La sua nuova affermazione non sarà tuttavia così netta.

La temperatura massima registrata fino ad oggi a Mantova è stata di 31 gradi netti (oggi saliremo di poco oltre i 32°). L’anno scorso era andata peggio: oggi si superavano di qualche decimo i 35 gradi, un valore comunque lontano dai 38,2° raggiunti alla fine di giugno del 2019.

Giugno era stato molto caldo anche nel 2017: in città il termometro superò di poco i 36°, così come nel giugno del 2014 e in quello del 2013, quando i 36° furono raggiunti in tre o quattro pomeriggi in entrambi i mesi. Precedentemente, valori del genere erano stati registrati in giugno solo nel 2003, l’anno dell’estate più calda di sempre.