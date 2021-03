Agriturismi, da Regione Lombardia ok al servizio mensa contrattuale

MANTOVA – La Regione Lombardia ha accolto le proposte per poter organizzare anche in agriturismo il servizio di mensa contrattuale per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria. Sono state così superate le difficoltà amministrative che avevano bloccato l’erogazione del servizio anche negli agriturismi con ristorazione. Grazie all’intervento della Regione gran parte di questi problemi sono superati. Non sarà necessario attivare nuovi codici Ateco, né nuove scie di inizio attività, ma una semplice comunicazione preventiva al Suap. È comunque necessario stipulare contratti-convenzioni di somministrazione con le ditte ed i pasti dovranno essere erogati in via esclusiva ai titolari e ai dipendenti delle stesse. È, altresì, indispensabile riportare per iscritto i nominativi delle persone che usufruiranno del servizio. I contratti e gli elenchi dovranno essere esibiti alle forze dell’ordine in caso di controllo. Nell’ambito del servizio ristorazione, permangono per gli agriturismi gli obblighi derivanti dalle normative agrituristiche vigenti e dalle norme anti covid