Vigili del fuoco e carenze d’organico: interrogazione in Parlamento e mozione in Regione

MANTOVA La questione dei vigili del fuoco di Mantova, che lamentano carenze d’organico, approda in Parlamento con un’interrogazione parlamentare a risposta scritta, firmata dal deputato bergamasco Devis Dori (Alleanza Verdi-Sinistra), che incalza il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sullo stesso argomento si sta muovendo anche il consigliere regionale Pd Marco Carra, che ha presentato una mozione al Consiglio Regionale in merito a questa situazione di criticità denunciata da tempo e da più parti, anche dai sindacati, Nel documento, il consigliere dem, chiede un impegno alla Giunta a prendere tutte le misure necessarie per affrontare la carenza di personale nei Vigili del Fuoco in Regione Lombardia, a sollecitare il Governo al fine di intraprendere azioni concrete per far fronte alla carenza di organico e risolvere il problema in tempi brevi; a redigere un rapporto dettagliato sullo stato attuale degli organici dei Vigili del Fuoco nella regione, evidenziando le criticità e proponendo soluzioni. “C’è preoccupazione per la carenza di organico in particolare nella sede di Viadana – spiega Carra – dove è già avvenuta la totale impossibilità di garantire il soccorso alla popolazione nel mese di agosto 2023. È una situazione che si deve affrontare seriamente e in tempi brevi”