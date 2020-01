Basket A2 maschile – Raspino carica la Pompea: “Rialziamoci subito”

Mantova Giovedì, tappa infrasettimanale di avvicinamento alla partita di Montegranaro, lasciando nello specchietto retrovisore l’amarezza per la sconfitta nel derby contro Ferrara. In casa Pompea è ancora difficile pensare esclusivamente alla pallacanestro, dopo la tragedia di domenica. Anche il primo pensiero di Tommaso Raspino è rivolto al vicepresidente di Ferrara Cocchi e all’impatto che questo ha avuto su tutto l’ambiente: «È stata assolutamente una tragedia, una cosa incredibile e veramente sconcertante – afferma – . Sconcertante pensare come in un attimo, anche durante un momento felice come dovrebbe essere un evento sportivo, ci siamo ritrovati spettatori di una tragedia che difficilmente dimenticheremo. Ancora un abbraccio a tutta la Pallacanestro Ferrara. E a tutta la famiglia del vicepresidente Cocchi, le mie e le nostre più sentite condoglianze».

L’esperto esterno biancorosso si focalizza su cosa è mancato rispetto agli avversari per centrare le vittoria: «Ci è mancata lucidità nei momenti decisivi. Loro hanno fatto delle buone difese tattiche che noi non siamo stati abbastanza lucidi nell’attaccare. Va dato merito a Ferrara di aver vinto una partita strana, brutta, ma dove comunque alla fine contava imporsi. Bravi loro a esserci riusciti».

L’occasione per tornare in pista e fare punti arriverà domenica, sempre alla Grana Padano Arena, contro Montegranaro. La squadra dell’ex biancorosso Valerio Cucci è attualmente terzultima, ma Raspino non si fida assolutamente di una squadra dal talento individuale superiore a quella fascia di classifica: «I punti in classifica non rispecchiano per nulla il reale valore della squadra. Tra l’altro, hanno aggiunto da poco un giocatore importante come Riccardo Cortese, protagonista di promozioni e campionati di alto livello in Serie A come in A2. Probabilmente loro stessi si aspettavano di più, ma bisogna riconoscere il valore della squadra: dispongono di individualità che, se lasciate giocare, sanno condurre benissimo la partita. Quindi è tutto nelle nostre mani. Speriamo di dare una soddisfazione ai tifosi dopo il groppone seguito alla sconfitta nel derby».