Atletica – Storti: “Ora punto al pass per gli Assoluti”

Mantova Il weekend scorso ad Agropoli, nel Salentino, sono andati in scena i Campionati Italiani Promesse di atletica. Mantova è stata rappresentata, nel lancio del disco, da Matteo Storti che si è classificato al quinto posto con un ottimo 46.84, il suo primato stagionale: «Avendo 19 anni, da quest’anno sono salito in Under 23 – afferma la promessa mantovana – Il livello generale si è alzato molto. Del weekend di gara sono molto contento perché sono andato là con la quinta misura in Italia e mi sono confermato; oltretutto c’era anche un po’ di vento contro che dava fastidio, ma non mi lamento». La prossima tappa sarà il “Challenge Assoluto” di Modena che si terrà l’8 e 9 luglio: «Per me sarà importante dare il meglio se voglio strappare il pass per i Campionati Assoluti Italiani – afferma – . In tutta Italia ci sono già 4 qualificati, il Challenge decreterà gli altri 8 posti che andranno a comporre i 12 totali che si sfideranno per il titolo. Se dovessi chiedermi la misura limite per poter accedere agli Assoluti, in questo momento non te la saprei dire perché il livello generale è molto alto, quindi potrebbe succedere di tutto; ora come ora punto a migliorare il mio personale di 47.68». «Ho vinto il titolo italiano nel 2021 e 2022 – ha poi continuato – Da Under 18 ad Under 20 c’è stato un bel salto di qualità da parte mia; lo devo soprattutto al lavoro invernale che mi ha portato a grandi soddisfazioni. Quest’anno il livello generale è il più alto di sempre in questa specialità; io, tra i più piccoli, sono il primo». Ricordiamo che l’anno scorso Matteo ha cambiato società: è passato dalla Libertas Mantova alla Fratellanza Modena: «Devo ringraziare la Libertas perché nonostante sia una piccola società, mi ha aiutato molto a crescere sia come persona che atleta. Purtroppo non c’era nessuno specializzato nel settore lanci, quindi ho cercato altri club. Qui alla Fratellanza mi trovo molto bene perché l’atmosfera durante gli allenamenti è sempre amichevole ed accogliente». E sul futuro… «Un passo alla volta. Per ora voglio migliorarmi al Challenge di Modena, poi per il prossimo anno vedremo; il mio allenatore voleva farmi provare il lancio del martello, quindi chissà».

Samuele Elisse