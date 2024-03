Automobilismo – Mirandola e Somenzi pronti al debutto nel Rally del Ciocco

MANTOVA Si avvicina il debutto nella stagione 2024 di Andrea Mirandola e Giovanni Somenzi. L’equipaggio mantovano sarà al via del Rally del Ciocco e Valle del Serchio, arrivato alla 47esima edizione, e prima prova del Campionato Assoluto Rally in programma questa settimana.

La gara avrà come scenario l’Alta Toscana Garfagnana e Mediavalle, strade che sembrano nate per i Rally e sulle quali sono state disegnate undici prove speciali. Giovedì sarà la giornata delle ricognizioni del percorso con la delicata stesura delle note, mentre venerdì e sabato la gara vera e propria. La partenza dell’attesa competizione scatterà dalle mura medioevali del centro storico di Lucca, per poi andare all’altopiano del Ciocco, con la diretta televisiva di RaiSport, e di seguito nella zona di Barga con arrivo al sabato sera nella centrale Castelnuovo di Garfagnana.

La vettura a disposizione di Mirandola e Somenzi sarà la Citroen A6, preparata nei minimi dettagli per questo debutto e seguita dalla scuderia affermata New Rally Team, con la quale l’equipaggio conta di fare una bella prestazione e di divertirsi.

Si ringraziano gli sponsor e tutti quelli che permettono la possibilità di gareggiare al prestigioso Rally del Ciocco e Valle del Serchio.