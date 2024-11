Automobilismo – Zorzi e Franzoni (Solferino) centrano la “top 10” al Rally delle Marche

SOLFERINO Ultima gara del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally delle Marche si è corso nello scorso weekend sulle velocissime strade bianche delle colline tra Cingoli e San Severino Marche (MC). La gara è stata interpretata molto bene fin dalle prime prove speciali dall’equipaggio Zorzi-Franzoni, della Solferino Ralli Pecso, a bordo della potente Skoda Fabia Rally2 Evo: con una condotta sempre in crescendo, si è fatto largo in mezzo a un folto gruppo di avversari agguerriti, arrivando sul palco a Cingoli in decima posizione assoluta. Risultato che ripaga ampiamente il grande lavoro di tutta la stagione, che ha visto Alessandro e Roberta debuttanti nella classe regina, la Rally2, e capaci di dare filo da torcere a veterani della specialità. Da segnalare la sfortunata trasferta di Beschi-Bianchi, su Peugeot 206 Rc, che hanno dovuto alzare bandiera bianca a metà rally per un guasto meccanico quando erano in lotta per la prima posizione di classe.