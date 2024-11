Lavori attraversamento ferroviario Ies, come cambia il traffico

MANTOVA Modifica temporanea della viabilità lungo la provinciale 28 “Circonvallazione Est Mantova”, in prossimità dell’intersezione con strada Cipata e via Taliercio a Mantova sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, nella fascia oraria tra le 8 e le 19.30 per consentire l’effettuazione di lavori di manutenzione all’attraversamento ferroviario di competenza IES – Italiana Energia Servizi S.p.A. – Molgroup.

Come da accordi con la Polizia Locale di Mantova verranno istituiti in corso di lavorazione i seguenti provvedimenti:

divieto di immissione da Strada Cipata su S.P. 28 e di svolta in sinistra da S.P. n. 28 su Strada Cipata;

regolamentazione a “lampeggio” dell’impianto semaforico tra la S.P. n. 28 e le Strade Cipata e Taliercio

Verrà mantenuto il doppio senso di circolazione, come da prescrizioni impartite dal Servizio gestione e manutenzione strade provinciali – regolazione circolazione stradale dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Mantova.