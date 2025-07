Basket femminile – Il San Giorgio rilancia con uno staff rinnovato: Malossi al fianco di Riga

SAN GIORGIO Il Basket 2000 San Giorgio si prepara ad aprire un nuovo, importante capitolo della propria storia. Dopo la sofferta ma ponderata decisione di rinunciare alla Serie A2, la società virgiliana si appresta a ripartire – molto probabilmente dalla Serie C – con un progetto rinnovato, che mette al centro la crescita delle giovani e un’identità tecnica sempre più definita. A conferma di questa linea, la società ha annunciato un innesto di grande spessore nello staff tecnico: Luca Malossi, padovano classe 1989, entra a far parte della squadra guidata da Massimo Riga.

Malossi non è un nome qualsiasi. Dopo aver mosso i primi passi alla Team 78 Martellago, la società del suo paese natale, ha subito orientato la propria carriera verso il settore femminile, approdando alla Reyer Venezia. Quattro anni intensi, vissuti al fianco di allenatori di alto livello, che gli hanno permesso di crescere tecnicamente e di confrontarsi con l’élite della pallacanestro nazionale. Negli ultimi tre anni ha proseguito la sua esperienza in Veneto, prima con la Victoria Basket San Bonifacio, poi come assistente di coach Francesca Zara alla VelcoFin Vicenza, squadra impegnata proprio in A2. Ora il salto a San Giorgio, in un momento cruciale per la società. «Negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere la realtà di San Giorgio e ho potuto apprezzarne la crescita esponenziale – racconta Malossi – sia a livello senior che, soprattutto, a livello giovanile. Questa nuova direzione intrapresa lascia intravedere con chiarezza la strada che si vuole percorrere: la scelta di puntare su Massimo Riga, vera autorità della pallacanestro femminile, è un segnale importante. Per me è stato uno stimolo: ho deciso di assecondare la mia propensione a lavorare con il settore giovanile». Un inserimento che va esattamente nella direzione tracciata dalla dirigenza: solidità tecnica, valorizzazione delle atlete, sinergia tra prima squadra e giovanili. «In questo nuovo percorso – prosegue coach Luca – voglio mettere a disposizione delle ragazze la mia esperienza e la mia disponibilità. Allo stesso tempo desidero apprendere il più possibile da coach Riga e da Stefano Purrone. Lavorare con uno staff così preparato è per me motivo di orgoglio e di stimolo quotidiano». La società, dal canto suo, accoglie Malossi con entusiasmo, convinta che il suo profilo si sposi perfettamente con i valori e gli obiettivi del nuovo corso. In attesa dell’ufficialità sul campionato di appartenenza, l’ambiente biancorosso lavora a testa bassa, proiettato verso una stagione che vuole essere di ripartenza, ma anche di rilancio. Con uno staff tecnico così strutturato e una visione chiara, il San Giorgio è pronto a scrivere un altro capitolo significativo della propria storia.