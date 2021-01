Basket Serie A2 femminile – Al PalaDlf arriva Vicenza: il MantovAgricoltura ci crede

SAN GIORGIO La prima squadra mantovana a scendere in campo nel 2021 è il MantovAgricoltura. Le ragazze di Massimo Borghi affronteranno, stasera (sabato 2 gennaio) al PalaDlf, il Vicenza di Rebellato, al momento secondo dietro Udine. Palla a due alle ore 21, arbitrano Barra e De Bernardi di Torino. Le vicentine stanno riscattando il deludente torneo della scorsa stagione e sono in lizza per l’ammissione alla Coppa Italia.

Dal canto suo, la compagine virgiliana del presidente Antonio Purrone è perfettamente consapevole della difficoltà dell’impegno. Ma darà il massimo per riscattare il passo falso dell’ultima gara giocata a Torre Boldone, contro Edelweiss Fassi Albino.

«Vicenza non si trova per caso in quella posizione di classifica – spiega Simona Antonelli, capitana del MantovAgricoltura – . È una compagine giovane ma ben collaudata, contro la quale bisogna giocare con molta attenzione sin dai primi secondi. Dunque, sarà fondamentale l’approccio. È logico, inoltre, che la “chiave” della nostra partita sarà la difesa. Dovremo impedire a Vicenza di rendersi pericoloso. Al PalaDlf abbiamo perso contro Crema e Alpo, altre due squadre di primo piano del nostro girone. Faremo il possibile per invertire la tendenza. Ci siamo allenate con intensità e tanto impegno per questo primo impegno del nuovo anno. Il gioco di squadra e la prova del collettivo sono armi molto importanti, magari alla fine possono risultare determinanti per un successo». Insomma, l’impegno è probante ma Simona e le sue compagne vogliono giocarsela: «Sappiamo di affrontare una compagine consapevole della propria forza. Ma se scendiamo in campo con la giusta mentalità, se saremo costanti e continui per tutta la durata della partita, potrebbe anche scapparci la vittoria. Sarebbe davvero un bel colpo per tutto l’ambiente».

Ricordiamo che mercoledì 13, sempre al PalaDlf (ore 20.45), la compagine di Massimo Borghi recupera contro Alperia Bolzano la gara della nona di andata.