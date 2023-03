Basket Serie A2 femminile – San Giorgio, parla Purrone: “Play off? Ce la metteremo tutta”

SAN GIORGIO E’ una sconfitta che brucia quella incassata sabato sera al PalaSguaitzer dal MantovAgricoltura contro il Ponzano. Le sangiorgine hanno dovuto rincorrere per tutta la partita, sono riuscite a completare la rimonta nell’ultimo quarto, ma hanno poi alzato bandiera bianca nel tempo supplementare. Si può dunque parlare di occasione persa per il mancato aggancio alla quinta posizione, a quota 20 punti, ma la corsa ai play off continua. Anche se le prestazioni della squadra continuano a non convincere pienamente. Nel prossimo turno, le ragazze di coach Purrone saranno impegnate sabato sera in trasferta a Udine contro la WomenApu, quarta forza del girone. Un impegno sulla carta molto complicato, ma non impossibile. Per centrale il colpaccio servirebbe però la versione migliore del MantovAgricoltura, che a dire il vero, nel nuovo anno, ancora non si è vista. E il ruolino di marcia è lì a dimostrarlo. Anche sabato, contro il Ponzano, Llorente e compagne hanno lottato generosamente, ma hanno perso una partita che, classifica alla mano, era da vincere. «Abbiamo commesso parecchi errori difensivi che ci sono costati la partita – afferma coach Stefano Purrone – le trevigiane ci hanno colpito in particolare con il tiro da tre. Dovremo lavorare molto in settimana per sistemare quello che sabato non è andato, soprattutto in difesa, Devo però dire che le ragazze hanno giocato una gara di carattere, siamo rimasti sempre incollati all’avversario, cercando di risolvere già in partita i nostri problemi. Nel finale abbiamo sbagliato due liberi che avrebbero potuto regalarci la vittoria ed è logico che, anche per questo, ci sia del rammarico».

La corsa play off, come dicevamo, è ancora apertissima e le sangiorgine devono ora pensare a fare più punti possibile nelle ultime cinque partite di regular season. «La squadra ce la mette tutta – conclude Purrone – vogliamo sempre fare di più e a Udine cercheremo di fare del nostro meglio».