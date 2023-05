Basket serie A2 m – Janelidze: “Staff pronta per la battaglia con Rieti”

Mantova L’ultima giornata del girone Salvezza è alle porte e con essa i relativi verdetti. Qualcuno è già arrivato, con il posticipo della settima giornata andato in scena giovedì e che ha visto la Stella Azzurra conquistare vittoria (contro Chieti) e conseguente matematica salvezza. I due posti al vertice della classifica che festeggiano la salvezza diretta sono quindi già stati occupati: Roma e Cremona. Si gioca per evitare la retrocessione diretta e puntare ad avere il fattore campo nei playout: non si può più andare oltre a questi due obiettivi. La Staff si gioca il tutto per tutto domani alle 18 alla Grana Padano Arena contro la Kienergia Rieti. Lo fa ritrovando Giorgio Valli come head coach, il colpo di scena della settimana in casa Staff. La squadra ostenta fiducia nei propri mezzi, anche se mai come ora serve “parlare” sul campo: «Ci siamo preparati nel modo migliore possibile per la sfida con Rieti – afferma Giga Janelidze in conferenza stampa – non vogliamo che quella di domani sia la nostra ultima gara della stagione. Dobbiamo vincere a tutti i costi, con la consapevolezza che affronteremo una squadra pronta a tutto. Servirà la massima energia per contrastare i reatini a rimbalzo. Proprio l’energia è stato uno degli aspetti che ci è mancato di più contro la Juvi Cremona. Dobbiamo tornare in campo con la giusta aggressività».

Dal canto suo Rieti si presenta a Mantova con due ex nelle proprie fila, Davide Bonacini e Marco Timperi. È quest’ultimo a suonare la carica: «Per me una gara particolare, in quanto ex – sottolinea – sono stati due anni fatti di alti e bassi, ma che ricordo con affetto. È una partita decisiva sia per noi che per loro. Siamo carichi a mille, sappiamo che dobbiamo vincere per forza per allungare la nostra stagione e faremo di tutto per centrare i playout».

L’ingresso alla Grana Padano Arena per tribune e curva sarà a offerta libera. Dato che la biglietteria resterà chiusa, non sarà possibile prenotare il proprio posto in anticipo. La società riserverà comunque i posti degli abbonati. Si potrà accedere al palazzetto dalle ore 16.45.

Leonardo Piva