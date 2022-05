Basket Serie A2 maschile – Staff alla Gp Arena con le spalle al muro

MANTOVA Sarebbe potuta essere una vigilia dove il mondo Stings poteva tirare leggermente fiato, prima di ributtarsi in apnea piena di adrenalina per gara-3, invece il censurabile post partita di martedì all’Agsm Forum ha messo sotto i riflettori argomenti totalmente opposti alla bellezza del basket e dei playoff. Stasera alla GP Arena, a partire dalle 20, si capirà se e quanto la squadra è stata brava a isolarsi da tutti gli strascichi, oltre a un altro aspetto di sicuro interesse: in che modo la terna arbitrale deciderà di gestire il proprio operato. Sarà un match con mille spunti e, visto il sostanziale equilibrio mostrato nei primi 80’, caratterizzato da tensione agonistica a non finire. «Dobbiamo portare più intensità soprattutto nella parte finale della gara – sottolinea l’assistant coach Nicolas Zanco – Verona può giocare una partita a mente più libera e noi avremo la pressione di dover vincere. Tatticamente dobbiamo fare una gara come le prime due, cercando di essere sempre attenti, soprattutto a rimbalzo, e continuare ad alzare il ritmo in attacco». Con le spalle al muro, la Staff è costretta a vincere per prolungare la serie a gara-4 (in programma, eventualmente, domenica alle 18). Matteo Ferrara chiama a raccolta il pubblico: «Siamo stati bravi nonostante i due risultati negativi ad approcciare le partite nel modo giusto perché nei play off, dal punto di vista fisico, il livello si alza e abbiamo trovato la giusta intensità. Siamo anche stati avanti per la maggior parte del tempo. Dobbiamo essere concreti in alcune situazioni, specialmente alla fine, e cercare di allungare il vantaggio nei loro confronti. In gara-3 alla Grana Padano Arena mi auguro di vedere il maggior numero di spettatori possibili, questo è poco ma sicuro. Ne abbiamo bisogno. La partita che mi aspetto sarà una battaglia, e noi dovremo cercare di sfruttare il fattore campo come loro hanno fatto in casa loro e cerchiamo di allungare la serie il più possibile». Coach Valli ha il dubbio Stojanovic: in caso di forfait pronto Mastellari. Ottimismo per Spizzichini. Oggi la biglietteria della Grana Padano Arena sarà aperta dalle 18, l’acquisto dei biglietti è possibile anche online sul sito Vivaticket.