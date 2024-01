Calcio 1a Categoria – Governolese scatenata: Rapid United al tappeto

Rivarolo Mantovano Anno nuovo, vita nuova, si era detta la Governolese. E l’inizio del 2024, per i Pirati, non poteva essere migliore di così. I rossoblù espugnano il campo di Rivarolo Mantovano, infliggendo una severa sconfitta, forse eccessiva nelle dimensioni, ma che testimonia quanta voglia abbia la squadra di Melara di agganciare i play off, e quanto debba ancora lavorare il team di Gozzi, che ha visto andare a monte la propria strategia sin da subito.

I padroni di casa, infatti, cercano di aspettare bassi la Gove, che punta maggiormente sul possesso palla. La gara, però, si sblocca praticamente subito: Tondi cincischia col pallone tra i piedi e se lo fa rubare da quella vecchia volpe di Boukaroua, che deve solo appoggiare in rete per lo 0-1 (9’). Una decina di minuti dopo arriva già il raddoppio, azione nata da una rimessa laterale regalata dalla Rapid, scarico all’indietro per Cenzato, che con una rasoiata dal limite dell’area, insacca sul secondo palo. La compagine ospite insiste col possesso palla, e praticamente la Rapid si vede soltanto con una conclusione (debole) di Vernizzi, ieri poco ispirato. La palla è facile preda del portiere. Nella ripresa la Governolese gestisce la partita, con i portieri quasi inoperosi e gli attacchi poco pericolosi. C’è tempo e modo, però, per il terzo gol, che arriva su calcio piazzato. A realizzarlo Akinbinu, che al 68’ fulmina Tondi, con una punizione magistrale, che gira sopra alla barriera e vale il definitivo 0-3.

