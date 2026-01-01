Calcio 2a Categoria – Atletico Castiglione, filotto da primato. Vaccari vola basso: “Prima la salvezza”

Castiglione Un finale d’andata in crescendo e cinque vittorie consecutive hanno rilanciato l’Atletico in zona play off, ma il mister Luca Vaccari preferisce non farsi troppe illusioni. I rossoblù hanno 27 punti, gli stessi del Borgo Virgilio, a quattro lunghezze dalla vetta occupata dal Soave. Il successo sulla capolista nell’ultima gara dell’andata ha portato entusiasmo, ma per il tecnico è vietato volare troppo alto. «Il nostro primo obiettivo è la salvezza, poi si vedrà – spiega Vaccari -. Davanti ci sono squadre organizzate e attrezzate per fare bene. Abbiamo chiuso l’andata giocando una bella gara, ma il ritorno è un altro campionato: ogni errore si può pagare caro, tutti cercheranno di muovere la classifica». L’Atletico ripartirà dallo scontro diretto col Borgo Virgilio, che all’andata vinse 2-1. «Ha un buon organico – chiude il mister -. Faremo di tutto per riscattare quella sconfitta e iniziare il 2026 con un risultato positivo». I rossoblù vogliono continuare su questa strada, mantenendo equilibrio e solidità per confermarsi tra le protagoniste del girone. La continuità sarà l’arma decisiva per centrare gli obiettivi e crescere.