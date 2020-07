Calcio a 5 Serie A – Mantova, in arrivo un team satellite

MANTOVA Nasce un nuovo club, che farà da società satellite al Mantova Calcio a 5 di Serie A. Si chiamerà “Città di Mantova Calcio a 5”. La nuova compagine verrà iscritta alla D, da dove partì la cavalcata della squadra di Bruschi e Rondelli e raccoglierà i giovani del vivaio biancorosso e di chi vorrà, tra i senior, avventurarsi in questa disciplina sportiva. Un modo anche per valorizzare i giovani e dare loro la possibilità di mettersi la prova in categoria. Difficile ad oggi immaginare gli obiettivi immediati, magari una C1 potrebbe far comodo anche al già blasonato Mantova C5. L’avventura vera e propria partirà dopo l’estate: siamo nel classico periodo di rodaggio. Un po’, se vogliamo, quello che ha fatto Rondelli con la squadra “madre”. Dopo un lungo periodo di stop la macchina del Mantova Calcio a 5 è ripartita. L’addio di Pino Milella ha rivoluzionato i piani: la dirigenza biancorossa ha dovuto trovare un degno sostituto, Frane Despotovic, tecnico croato giovane, ma con esperienze importanti. Tra qualche settimana dovrebbe arrivare in riva al Mincio per prendere possesso della nuova panchina. Il Mantova di quest’anno sarà una vera e propria scommessa. Tecnico nuovo, con una mentalità differente rispetto a quella di Milella, e con obiettivi di mercato diversi. Con Despotovic sarebbe pronta ad arrivare una colonia croata che potrebbe sorprendere tutti. Dopo la doppia mandata alla porta biancorossa con gli arrivi del finlandese Savolainen e dell’italo-rumeno Salosi, il Mantova è sulle tracce di 4 giocatori croati, che sarebbero pronti a sbarcare a Mantova. In questi giorni il dg Rondelli ha portato avanti delle trattative che sembrano essere già in fase avanzata; nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. Nel frattempo la società monitora anche le decisioni del Comune, che a breve annuncerà i termini del bando per la gestione del nuovo Palazzetto di Borochiesanuova, dove la società potrebbe insediare il proprio quartier generale. Intanto il club ha deciso che il prossimo anno le partite casalinghe verranno giocate al sabato pomeriggio alle 17.00.