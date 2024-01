Calcio a 5 Serie A – Saviatesta col Ciampino, è l’ultimo treno salvezza

Mantova Il Saviatesta Mantova ha bisogno di svoltare, perché i risultati latitano e la classifica preoccupa. Fare punti è fondamentale, ma lo sono altrettanto serenità e fiducia psicologica. «Abbiamo bisogno di una vittoria – ammette il tecnico biancorosso Pino Milella – che ci possa ridare quell’entusiasmo e quella voglia che nell’ultimo periodo abbiamo un po’ smarrito. Ogni partita è per noi determinante, ci serve un po’ di fiducia per cambiare il trend». L’allenatore del Mantova è tornato sul ko incassato con la Came. «Quando ci si trova in quelle situazioni si pensa sempre in maniera negativa. Con Treviso abbiamo chiuso sull’1-0 un primo tempo equilibrato avendo avuto anche la possibilità di raddoppiare. Nel secondo tempo – continua Milella – ci siamo trovati in superiorità numerica senza riuscire a sfruttarla. Subito dopo abbiamo preso il gol del pari, ma abbiamo avuto la forza di riportarci in vantaggio. Quando poi abbiamo incassato il 2-2 sono subentrati i soliti fantasmi, perché quando arrivi agli ultimi minuti in parità sai che può succedere di tutto e quando il trend è negativo si tende a pensare negativo».

Oggi al NeoLu arriva il Ciampino (ore 16) per la prima gara del girone di ritorno. Può davvero essere l’ultimo treno-salvezza. «Abbiamo la possibilità di accorciare in classifica. E’ vero che mancano tante partite, ma la prossima è quella che ci può permettere di tenere accesa la speranza di poter arrivare quanto meno ai playout». Sicuro assente Misael, uscito con una caviglia malconcia dalla gara contro la Came. «Quella di “Misa” è un’assenza pesantissima – dice il coach – perché oltre che essere il capocannoniere della serie A è un giocatore che ha doti balistiche di prim’ordine e ci assicura minutaggio, fisicità e velocità. Lo perdiamo per alcune settimane, ma abbiamo altri giocatori e una rosa che può essere competitiva. Ho detto alla squadra – conclude Milella – di concentrarsi sulla gara, di essere lucidi mentalmente e di dare tutto quello che si ha per cercare di conquistare i tre punti che potrebbero davvero dare una svolta al nostro campionato».