Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta passa a Gorgonzola (3-6) e mantiene il +3 sulla seconda

GORGONZOLA (Mi) Missione compiuta per il Saviatesta, che passa di forza a Gorgonzola contro il Milano e mantiene tre punti di vantaggio sul 360GG quando mancano due giornate al termine della regular season. I biancorossi hanno superato brillantemente uno scoglio assai temuto alla vigilia, il Milano appunto, vuoi per la rivalità tra i due club, ma anche per il precedente dell’andata (3-3) che lasciava presagire un’altra battaglia.

La squadra virgiliana, ben consapevole dell’importanza della posta in palio, ha approcciato benissimo il match e sbloccato ben presto il risultato con Fabinho. I biancorossi hanno tenuto il piede premuto sull’acceleratore e al 7’ ci ha pensato Titon a raddoppiare. Per il capitano del Saviatesta è iniziato così un altro pomeriggio da incorniciare e alla fine il bottino personale sarà di quattro reti, per un totale di 50, tondi tondi, in campionato. La pressione dei virgiliani annichilisce il Milano, che non riesce a uscire dal guscio. Il Mantova, invece, colpisce ancora con Baroni e Titon e la vittoria sembra già in cassaforte al 16’. Sembra, perchè un calo di concentrazione nel finale di primo tempo permette ai padroni di casa di dimezzare il gap e si va così al riposo con il Saviatesta avanti 4-2. I ragazzi di Bagalà accusano un po’ il colpo e nella ripresa badano più che altro a difendere il vantaggio, ma quando il Milano rischia il tutto per tutto per pareggiare, Titon torna in cattedra e nel giro di due minuti, dal 14’ al 16’, firma la doppietta che chiude i conti e il successivo gol di Santagati vale solo per le statistiche: finisce 6-3 per il Mantova, che respinge il primo assalto del 360GG e guarda con fiducia al prossimo match col Fossano.