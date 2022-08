Calcio a cinque serie A2 – Il Saviatesta accende il motorel. Allenamento “open free” al NeoLù

Mantova Il conto alla rovescia è scaduto, oggi comincia ufficialmente la nuova stagione del Saviatesta Mantova. Il raduno della squadra è fissato appunto per questo pomeriggio alle ore 18 al NeoLù per l’inizio della preparazione agli ordini di mister Pino Milella: dopo i preliminari di rito, tutti al lavoro sul campo. La seduta sarà “open free” per tutti i tifosi che vorranno assistere all’allenamento e conoscere da subito i loro nuovi beniamini. Al termine delle prime fatiche, squadra, staff, dirigenza e sponsor si ritroveranno insieme al “Caffe 111” di via Chiassi per un aperitivo di gruppo e brindare all’inizio della nuova stagione.

Già fissati tutti gli appuntamenti amichevoli che accompagneranno il gruppo alla prima giornata di campionato. Giovedì 1 settembre al NeoLù primo allenamento congiunto con il Pupi Verona di serie C1. Sabato 3 settembre, ancora in casa, contro la pari categoria Saints Pagnano. Mercoledì 7 settembre, alle ore 20, altro test casalingo contro il Petrarca Padova di serie A, mentre sabato 10 settembre andrà in scena la 11esima edizione del Memorial Pasolini, un triangolare col Città di Massa di serie A2 e il Pistoia neopromosso in A. Sabato 17 settembre primo impegno ufficiale di Coppa della Divisione, gara ad eliminazione diretta sul campo della vincente la sfida tutta emiliana tra Balca Poggese e Dozzese, formazioni di serie B.

Per quanto riguarda il campionato, i virgiliani debutteranno al NeoLù sabato 24 settembre (ore 16.30) contro il Cus Molise, mentre alla seconda giornata è prevista una delle trasferte più brevi in terra romagnola in casa del Futsal Cesena. Il Saviatesta, come è noto, è stato inserito in un girone (il B) scomodo, in tutti i sensi, ma vuole comunque recitare un ruolo da protagonista e pare attrezzato per riuscirci.