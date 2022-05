Calcio dilettanti – Bovi all’Asola, lo Sporting a Fabrizio Ferrari

Mantova Il mercato delle società dilettantistiche mantovane inizia a muovere i primi passi. Partiamo dalla questione mister: incontro tra il Marmirolo e il tecnico del Gonzaga Davide Marmiroli. A Suzzara invece il mister in pectore Giuseppe Bizzoccoli non è ancora stato annunciato. Ieri sono circolate voci di un riavvicinamento con il Rullo però smentite da fonti vicine alla società. Ai bianconeri Bizzoccoli avrebbe richiesto alcuni fedelissimi, come Andreato, Garutti, Turci, Manuel Dondi, David Dondi, Akinbinu e Mazzocchi. Le zebre seguono sempre Terragin per il reparto offensivo, mentre per il centrocampo un’idea potrebbe essere l’ex Castellana e Governolese Cristian Bianchi. Ancora aperto il casting allenatore per il SanLa, che sta pensando a un emergente: in lizza Bellini, Tinazzo, Goldoni, Mandara e Micheloni. Nelle prossime settimane potrebbe prendere corpo anche la collaborazione con il Curtatone. Intanto l’Asola ha chiuso per un obiettivo che vi avevamo anticipato: è Nicola Bovi, dallo Sporting. Dai goitesi piace anche la punta Galante, mentre resta un obiettivo il difensore Peschiera dalla Castellana. Gli asolani hanno inoltre confermato il portiere Marcolini. La Governolese blinda altri elementi: dopo l’esperto Avanzini, i Pirati trattengono anche i richiestissimi Pernigotti e Rigon. Sul mercato resta l’idea Edoardo Rossi per la difesa. Per l’attacco contatto con Omoregie. Risaliamo in Eccellenza, dove il Castiglione perderà il proprio capitano: Fantoni passerà al Ciliverghe.

A proposito di ex mastini, scendiamo di due categorie, dove lo Sporting ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Fabrizio Ferrari, già secondo di Manini ed Esposito a Castiglione. «Grazie Sporting per questa grande chance – le sue prime parole -, volevo iniziare un percorso da primo allenatore. Nei prossimi giorni inizieremo ad allestire la squadra». Confermato il masseur Beschi.