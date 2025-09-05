Calcio Eccellenza – Castellana, il parco portieri si rinforza con Lorenzini

CASTEL GOFFREDO Alla vigilia dell’impegno di Coppa Italia di Eccellenza (girone 14), in programma domani (ore 16) a Remedello contro il Carpenedolo, la Castellana si rinforza. L’organico in mano a Fabio Rainieri accoglie il giovane estremo difensore ex Vigasio e Mantova Primavera Federico Lorenzini (2005). Ora, a disposizione dell’ex tecnico del Darfo Boario, ci sono tre portieri: Ottollini, Pellegri e Lorenzini.

«In questo ruolo abbiamo tre portieri giovani – spiega il diesse Mirko Piacentini – . Il nostro attuale mercato potrebbe non essere chiuso. Cerchiamo un difensore, ma non è facile trovarlo. E comunque non è indispensabile: se dovesse arrivare, bene; altrimenti faremo con quel che abbiamo».

Domani, dicevamo, primo impegno di Coppa Italia col Carpenedolo. «I bresciani – riprende Piacentini – saranno nostri avversari in campionato nel girone C. È una squadra che punta a vincere il girone, come ha dichiarato di recente il suo allenatore. Dopo tante amichevoli, si fa sul serio. Noi andremo in campo per fare la nostra gara, senza dimenticare che domenica 14 inizia il campionato. Il calendario ci riserva subito l’impegno casalingo casalingo con l’Offanenghese. Sarà un debutto impegnativo»