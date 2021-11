MANTOVA Riprendiamoci il pomeriggio! Tornano il cinema, l’arte, la musica, la storia della nostra città. Torna Cultura alle quattro e un quarto. Dal prossimo 10 novembre – dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia – riprende al cinema del carbone e in varie sedi bibliotecarie e museali mantovane la fortunata serie di appuntamenti rivolta agli over 60 per vivere la cultura a 360°.

Cultura alle quattro e un quarto è da sempre sinonimo di scoperta e condivisione. Dalla proposta delle più curiose uscite cinematografiche degli ultimi mesi ai percorsi concertistici, dall’esplorazione della Mantova artistica alle incursioni nel ricco e mai abbastanza conosciuto patrimonio archivistico e librario della città, il calendario di appuntamenti di Cultura alle quattro e un quarto accompagnerà il pubblico per oltre cinque mesi – dal 10 novembre 2021 al 28 aprile 2022 – per restituire il senso e il piacere di stare insieme grazie alla cultura, nelle sue diverse forme e linguaggi. Una varietà e un’abbondanza di proposte resa possibile grazie alla collaborazione che lega il cinema del carbone agli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, agli Amici dell’Orchestra da Camera di Mantova, alle Biblioteche Teresiana e Baratta e all’Archivio Storico Comunale, nonché dal sostegno offerto dall’Assessorato al Welfare del Comune di Mantova.

Il cinema occuperà anche in questa edizione oltre le metà delle date in calendario. Le dodici proiezioni previste vogliono riconciliare il pubblico con la visione in sala, puntando su film di qualità, capaci di coinvolgere e divertire. Attraversando le diverse cinematografie europee con puntate verso altri continenti, sullo schermo di via Oberdan si alterneranno grandi passioni amorose e saghe familiari, commedie brillanti e storie di vite avventurose.

Il programma musicale prevede quest’anno due concerti “di coppia”, in cui gli strumenti protagonisti avranno l’occasione di coltivare le loro segrete affinità, spaziando da partiture barocche a composizioni del tardo Novecento. Protagonisti saranno come di consueto i solisti dell’Orchestra da Camera di Mantova, che alterneranno le loro esecuzioni con brevi note introduttive. E la musica animerà anche lo “scritto a voce” di Edvige Ciranna, dedicato ai nonni padani attraverso le parole di Stefano Benni e l’accompagnamento alla fisarmonica di Giorgio Tacconi.

Agli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani sarà affidata come sempre la sezione artistica del programma, con la visita guidata a dicembre della mostra Venere. Natura, ombra e bellezza in corso a Palazzo Te e poi, in primavera, con l’esplorazione di due tesori “minori” del patrimonio storico-architettonico mantovano: la Chiesa di San Martino di via Pomponazzo e lo spazio Andreas Hofer. Mantova Mito Memoria, da poco inaugurato e dedicato all’eroe tirolese giustiziato a Cittadella.

Quattro gli appuntamenti nelle biblioteche mantovane. Gli incontri alla Teresiana alzeranno il velo su due collezioni poco note ai più: quella degli ex-libris, grazie ai quali è possibile raccontare la storia dei fondi privati ed ecclesiastici confluiti nella nostra biblioteca di conservazione, e quella delle stampe, composta da incisioni, disegni e vario materiale grafico dal XVI al XXI secolo recentemente riordinata nel “Gabinetto delle Stampe e dei Disegni”. Al Baratta si ricostruiranno la storia delle piazze mantovane e del Ghetto ebraico grazie ai preziosi documenti della Fototeca.

Costo della tessera di abbonamento ai film e agli incontri dell’Archivio Storico Comunale (tenuti presso il Cinema Oberdan, la Biblioteca Comunale Baratta e la Biblioteca Comunale Teresiana): 25 euro. Le tessere sono riservate agli over 60.

Biglietto singolo per i concerti, gli scritti a voce e le visite guidate: 5 euro

Biglietto singolo per la visita guidata alla mostra Venere. Natura, ombra e bellezza: 9euro.

Per informazioni: il cinema del carbone – via Oberdan 5/11, Mantova – 0376.369860 – info@ilcinemadelcarbone.it – www.ilcinemadelcarbone.it