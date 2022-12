Calcio Promozione – La Governolese batte la Vighenzi e torna al successo al Vicini dopo tre anni

Governolo La luce in fondo al tunnel. A distanza di oltre tre anni, correva per la precisione il 10 novembre 2019, la categoria era l’Eccellenza e l’avversario di turno era il Valcalepio, la Governolese ritrova l’appuntamento casalingo con la vittoria. Voluta e meritata. La compagine pirata, cui spetterà nel girone di ritorno un’impresa non da poco per centrare una salvezza che avrebbe del clamoroso, ha saputo andare oltre sfortuna e (soliti) limiti individuali cogliendo un successo fondamentale contro una brutta Vighenzi, che ha trovato quasi inaspettamente due reti nelle uniche due sortite offensive del match. I rossoblù, che schieravano dall’inizio il neo acquisto Bertuol prelevato in prestito dal Mezzolara, partivano forte e già al 9’ si trovavano in vantaggio: un pallone mal calciato su piazzato dalla sinistra trovava il pronto Dalla Pellegrina che da pochi passi metteva oltre Merigo. Al 17’ il pari gardesano giungeva, sostanzialmente alla stessa maniera, con Diop che spediva una sfera vagante in area oltre Coppiardi. Sul finire di tempo un’occasione per parte con Mazzocchi prima e Hassan poi. Nella ripresa tocca ad Akinbinu travestirsi da Superman: al 50’ l’attaccante ex Suzzara, approfittando di una spizzata a centrocampo, lascia di sasso l’intera retroguardia ospite e a tu per tu fulmina ancora Merigo. Due minuti dopo giocata sontuosa di Mazzocchi sulla sinistra ed intervento in ritardo di un difensore in piena area; il calcio di rigore è lampante per tutti tranne che per il signor Nicosia che accorda un calcio d’angolo tra le furibonde proteste dei locali. Al 72’, puntuale, ecco il 2-2: Bodei, dai venticinque metri, non trovando compagni liberi, opta per la staffilata che trova totalmente impreparato Coppiardi, forse coperto al momento del tiro. Ennesimo boccone amaro? Nossignori perchè ci pensa “Babbo Akinbinu” a recapitare sotto l’albero pirata il regalo di Natale. E che regalo. L’attaccante, all’81’ , si fa ottanta metri di campo palla al piede saltando avversari come birilli e, dopo una sterzata in area, è bravissimo ad imbucare sul primo palo. Rete fantasmagorica e pubblico in visibilio. Ce n’era davvero bisogno.

GOVERNOLESE-VIGHENZI 3-2

RETI 9’ Dalla Pellegrina (G), 17’ Diop (V), 50’, 81’ Akinbinu (G), 72’ Bodei (V)

GOVERNOLESE Coppiardi, Frigo Favalli, Gjeci, Magro, Lonighi, Dalla Pellegrina, Mazzocchi, Cenzato (76’ Touray), Gatti (86’ Zerman), Bertuol (59’ Omoregie), Akinbinu (91’ Salvini).

A disp.: Arbustini, Caberletti, Todeschi, Pacilli, Del Bar. All.: Mutti.

VIGHENZI Merigo, Diodato, Cella, Russo (59’ Grazioli), Codarin, Bodei, Diop, Boateng (91’ Veronesi), Pavoni (86’ Bara), Faini, Hassan. A disp.: Bruniati, Borra, Caracas, Tirelli, Contrasto, Minessi. All.: Bussi.