Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women e Tea avanti insieme

MANTOVA Teaenergia e Mantova Women avanti insieme: prosegue la partnership tra la multiutility e la società di calcio femminile mantovana più alta in grado, che partecipa al torneo di Eccellenza Regionale. Presentate oggi nella sede di Tea le nuove maglie: biancorosse/oro per le gare casalinghe, nere per le trasferte. Il rinnovo della sponsorizzazione dimostra la vicinanza della multiutility allo sport mantovano. «Tea ha sempre un occhio di riguardo per quanto riguarda lo sport locale, soprattutto quello che permette la crescita dei giovani – ha detto Massimiliano Ghizzi, presidente di Tea -. Il fatto che Mantova Women, evoluzione del Casalmartino, abbia lanciato un progetto ancora più ambizioso, puntando a risultati di prestigio, è per noi un fatto di grande rispetto e attenzione. Per questo abbiamo rinnovato l’accordo e rafforzato la collaborazione con Mantova Women, realtà di una disciplina in crescita come il calcio femminile: speriamo di accompagnare le ragazze verso mete sempre più ambiziose». «Dopo il terzo posto dell’anno scorso, ci riproviamo – dice il presidente di Mantova Women Marzio Guernieri – il nostro è un progetto iniziato tre anni fa, con il nome di Casalmartino. Quest’estate il cambio del nome perché vogliamo essere riconoscibili e rappresentare tutta la provincia. Siamo ambiziosi, ma ci vuole pazienza. Siamo contenti di avere come main sponsor Teaenergia, realtà importante della nostra provincia e di indossarne il marchio sulla divisa. In questa stagione siamo partiti abbastanza bene, col ds Messina e con mister Gemelli abbiamo lavorato a tutto tondo, per formare un gruppo di ragazze più ampio, che ci possa permettere un miglior ventaglio di cambi».