Calcio Eccellenza – La Castellana si dà un obiettivo. Piolini: “Arriviamo a quota 50”

Castel Goffredo Grazie al pareggio casalingo con il Rovato, la Castellana ha conquistato la matematica salvezza con tre turni d’anticipo. «Lo 0-0 finale è stato più che giusto – afferma il portiere Matteo Piolini – ci serviva un punto per salvarci e l’abbiamo fatto, contro una squadra ostica che lotta per i play off. Veniamo da sei risultati utili di fila, quindi direi che siamo più che soddisfatti». «Era da un po’ – prosegue – che non giocavamo sul campo in erba, in più c’era anche un gran caldo. Abbiamo avuto qualche occasione, ma il loro portiere è stato davvero bravo. Ripeto, per noi va bene così perché oltre al punto portato a casa, non abbiamo subìto gol». Domani trasferta a Orzinuovi a cuor leggero. «Mi aspetto un’altra gara difficile – avverte il portiere – anche loro, come il Rovato, sono in lotta per i play off. Noi potremo giocare con maggiore serenità e un po’ meno pressione, ma senza perdere lucidità e concentrazione». Ripercorrendo la stagione… «Se penso a come eravamo messi a gennaio/febbraio, direi che ci siamo risollevati bene. C’è un po’ di rammarico vista la sola salvezza conquistata perché nelle prime gare eravamo lassù. Penso che meritavamo e potevamo fare qualcosa in più, ma con i “se” e i “ma” non si va da nessuna parte. L’unico obiettivo che ci rimane è finire bene la stagione e arrivare almeno a quota 50 punti perché abbiamo dimostrato che possiamo farcela e soprattutto ce lo meritiamo». Dopo l’infortunio di Tognazzi, Matteo non ha più lasciato la maglia da titolare. «Ho esordito con il Cortefranca e non me lo aspettavo – racconta entusiasta – essendo dietro nelle gerarchie a Lancini e Tognazzi, ho avuto modo di imparare da loro e quando sono entrato in campo è stata una grandissima emozione. Allo stesso tempo ero sicuro di me perché mi sono sempre allenato bene, cercando di farmi trovare pronto per qualsiasi evenienza». «Questo è solo l’inizio per me – conclude Piolini – il momento più bello è stata la settimana con le tre vittorie consecutive ed i clean sheet con Castiglione, Carpenedolo e Casazza. Per quanto riguarda il mio futuro, spero di finire bene queste ultime tre gare e poi si vedrà, ma a Castel Goffredo mi trovo davvero bene».