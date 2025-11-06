Calcio Eccellenza – La Castellana ritrova Secli e vittoria: 3-0 al Cazzagobornato

CASTEL GOFFREDO Torna a sorridere la Castellana dopo 5 turni senza vittorie. E lo fa nel modo migliore: vincendo e convincendo. La formazione di Raineri travolge 3-0 il sempre più ultimo Cazzagobornato grazie alla doppietta di bomber Secli, al rientro dopo la squalifica, e al gol della sicurezza di Bia. Con questo successo, i biancazzurri rientrano tra le prime quattro della graduatoria: la capolista Ciliverghe ora dista solo 3 punti.

Primo tempo a ritmi molto bassi al Comunale, con diversi errori tecnici e scelte sbagliate da parte dei giocatori in campo. Nel complesso sono i padroni di casa ad andare più vicini al gol del vantaggio. Occasione enorme al 35’ per i goffredesi: traversone al bacio di Zaniboni, che offre un cioccolatino solo da scartare a Secli. La punta da due metri fallisce l’appuntamento col gol di testa, centrando Pavan. Tre minuti più tardi è Nitri a rendersi pericoloso. Il diagonale sinistro del difensore non centra però lo specchio della porta. I bresciani si svegliano sul tramonto della frazione e costruiscono una chance da rete al 42’. Alazani si fa trovare in area e tenta la conclusione da posizione defilata, trovando solo la parte esterna della porta difesa da Ottolini. Si va dunque all’intervallo sullo 0-0 (e con qualche sbadiglio). Il secondo tempo è tutta un’altra storia. Ruffini e compagni ritornano in campo con ben altro piglio e impongono fin dai primi minuti il loro gioco agli avversari. A rompere gli indugi ci pensa Secli con… un classico gol alla Secli. Il bomber si mette in proprio al 49’, saltando in velocità tre uomini prima di scaricare un sinistro imprendibile per l’estremo difensore ospite. L’attaccante si regala quindi una rete al rientro ma non si accontenta. Passano solo cinque giri d’orologio e la punta offre il bis. Il centravanti riceve palla in area, dribbla un avversario e con un sinistro a giro batte di nuovo Pavan sul secondo palo: al 53’ è 2-0. Ottenuto il doppio vantaggio, la partita si mette in discesa per i padroni di casa che amministrano con grande concentrazione, memori di quanto accaduto nel derby col Castiglione. Il match viene messo in cassaforte al 77’. Nardi, all’ennesimo assist del suo campionato, serve Bia che rientra e di sinistro infila ancora Pavan per il 3-0. Da qui alla fine è accademia per la Caste, che non rischia nulla e al triplice fischio dell’arbitro si può godere il trionfo. Da segnalare, oltre al ritorno in campo con doppietta di Secli, anche le conferme che arrivano dal turnover di mister Raineri. Domenica servirà trovare continuità contro il Cellatica.