Migranti minorenni bloccati in questura: trovata una sistemazione. Anzi, due

MANTOVA Si è conclusa positivamente la vicenda dei tre migranti minorenni che erano rimasti bloccati in questura per oltre 24 ore in attesa di trovare una collocazione. Verso le 20 di ieri gli agenti della questura avevano trovato una sistemazione seppure temporanea. Intorno alle 19 di oggi sarebbe stata infine trovata una collocazione meno provvisoria dall’assessorato al Welfare del Comune di Mantova. Una situazione che aveva scatenato una polemica tra il Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) e i servizi sociali di via Roma. Il sindacato lamentava il fatto che in attesa che venisse trovata una sistemazione ai giovanissimi migranti toccasse agli agenti in servizio occuparsi di loro, distogliendo personale di Pubblica Sicurezza da quello che è il loro compito istituzionale. Da via Roma nella serata di venerdì, proprio mentre la situazione veniva temporaneamente risolta, arrivava una replica nella quale in linea di massima veniva spiegato che a causa dei numerosi arrivi di migranti nel Mantovano, sia adulti che minorenni, non era possibile trovare un posto in cui collocarli. La vicenda dei tre ragazzini era iniziata giovedì scorso quando, intorno alle 17, si erano rivolti agli uffici della questura cittadina. Stando a quanto appreso i tre minorenni, nordafricani sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia, si sarebbero presentati in questura senza alcun accompagnatore. A prenderli in carico erano stati gli agenti dell’Ufficio Immigrazione che avevano provveduto alla loro identificazione ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno. Una volta concluso l’iter i tre avrebbero dovuto essere affidati a una struttura preposta per questi casi. Era a questo punto che la procedura si inceppava e in tre ragazzini erano costretti a rimanere negli uffici di piazza Sordello per quasi 28 ore, fino a quando intorno alle 20 di ieri veniva trovata una sistemazione temporanea per sgravare gli agenti della questura di Mantova. Questa emergenza, stando a quanto appreso, non sarebbe che l’ultima di una lunga serie di casi analoghi.