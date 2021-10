Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: 37enne al Poma

MANTOVA – Forse un colpo di sonno oppure una distrazione resa ancora più fatale dalla fitta nebbia che impediva di vedere a pochissimi metri di distanza; ma per un automobilista mantovano di 37 anni le conseguenze potevano essere ben più gravi di quanto fortunatamente rivelatesi. Incidente stradale quello occorso l’altra notte alle porte del capoluogo. Mancavano infatti pochi minuti a mezzanotte quando in viale della Favorita un’auto è finita per scontrarsi contro il guardrail della rotatoria all’altezza del ristorante Roadhouse. Alla base del sinistro, come detto, con tutta probabilità la scarsa visibilità anche se non si esclude che la vettura procedesse a velocità troppo sostenuta per le precarie condizioni di guida. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti nel giro di una manciata di minuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. Il conducente, solo contuso, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Carlo Poma.