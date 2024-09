Calcio giovani – Mantova, Primavera battuta dal Rimini (2-4). Bene U17 e U14

SAN BENEDETTO PO Debutto casalingo sfortunato per la Primavera del Mantova. Dopo il pari di Verona con la Virtus, i biancorossi di Ciccio Graziani subiscono una rocambolesca sconfitta a San Benedetto contro il Rimini. L’equilibrio si spezza dopo 20 minuti con un rigore per i romagnoli trasformato da Volonghi. Il Rimini raddoppia alla mezz’ora con Capicchioni. Il Mantova sembra al tappeto, ma si rialza nel recupero del primo tempo. Prima Cinetti e poi Zago ristabiliscono la parità. I virgiliani paiono sul punto di completare l’impresa nella ripresa, ma il gol di Capicchioni al 50’ rimette il match in salita. Di Maltroni al 78’ la rete del definitivo 2-4. Sabato prossimo trasferta a Busto Arsizio contro la Pro Patria.

Under 17 e 14 – Successi da incorniciare per queste due giovanili. L’U17 espugna Monza 2-0 con reti di Ndrecka al 24’ e Abdi al 94’. L’U14 rifila un 8-2 al Lumezzane: doppiette di Del Bon, Bonatti e Palmieri; reti di Ferri e Pretella. Questo l’undici biancorosso: Bellintani, Muzzini, Ramunno, Musto, Pali, Cretella, Bonatti, Bellini, Del Bon, Bottardi, Ferri. Entrati: Troiano, Pavesi, Crosariol, Carra, Palmieri, Portioli e Baratti.