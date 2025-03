Calcio giovani – Mantova Summer Camp: ecco le date. Già partite le iscrizioni

MANTOVA Sono aperte le iscrizioni per il Mantova Summer Camp, riservato ai bambini nati tra il 2010 e il 2017. Queste le date e i luoghi in cui si svolgeranno le cosiddette “vacanze biancorosse”. Si comincia dal 9 al 13 giugno al Migliaretto e a Castelmassa (Rovigo). Dal 16 al 20 i campi di riferimento saranno invece San Giacomo delle Segnate e ancora il Migliaretto. Dal 23 al 27 ci si dividerà tra San Zeno di Montagna, Gazzo Bigarello e Casaloldo. Ancora San Zeno, con Curtatone e Gazzo, per il soggiorno in calendariodal 30 giugno al 4 luglio. Dal 7 all’11 Nogara e Curtatone. Chiusura dal 14 al 18 sui campi di Nogara, Borgovirgilio e Rodigo.

In totale, dunque, 10 sedi diverse per 6 settimane di sport e divertimento, sotto la guida degli istruttori più qualificati del settore giovanile del Mantova, diretto da Marco Fioretto. Per iscriversi o richiedere informazioni, rivolgersi al coordinatore Tommaso Mari (numero whatsapp: 345 4678696).