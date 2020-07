Calcio – Il vivaio del Mantova si espande con un occhio al femminile

MANTOVA Era dal 2015 che il Mantova Calcio non organizzava un camp estivo. «Proprio per questo – dice il responsabile del settore giovanile biancorosso Tommaso Mari – c’è molto entusiasmo e siamo felici che l’idea di ripristinarlo abbia riscosso un grande successo». Mari si riferisce al camp che partirà domani al Cugola e che rappresenta il primo frutto della collaborazione con la Mantovana Junior e l’Accademia Tano Caridi. «Per questa prima settimana – racconta – abbiamo già raggiunto il numero massimo di partecipanti (40, ndr). I ragazzi, nel massimo rispetto delle normative sanitarie, saranno seguiti da 5-6 istruttori del Mantova, più quelli della Mantovana e dell’Accademia. Ogni mattina saremo presenti anche io e Matias Cuffa. E in uno dei prossimi giorni sono attesi per un saluto ai ragazzi anche il presidente Masiello e il vice Pecchini. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un’esperienza formativa e ludica al tempo stesso, che consenta ai ragazzi di affinare la propria tecnica giocando, divertendosi e socializzando».

Ne approfittiamo per chiedere a Mari quali altre novità ha in serbo il settore giovanile biancorosso. «Siamo in contatto con altre 4-5 società mantovane per creare nuove affiliazioni, attraverso collaborazioni tecniche tra il nostro e i loro vivai. Siamo partiti con cautela, per non fare il passo più lungo del gamba. Ma da subito abbiamo riscontrato risposte decisamente confortanti dal territorio. Segno che i club credono nella serietà del Mantova e ne apprezzano la continuità del lavoro. Tra le affiliazioni che vorremmo concretizzare c’è quella col Mantova femminile, sia a livello di settore giovanile che di prima squadra».

Queste, infine, le compagini che faranno parte del vivaio dell’Acm 2020-21: Berretti (o Primavera 3), Allievi Nazionali 2004-05, Giovanissimi Nazionali 2006, Giovanissimi Regionali Professionisti A 2007, Giovanissimi Regionali Professionisti B 2008. Per l’attività di base sono previste due squadre di Esordienti (2009 e 2010) e una di Pulcini (2011). Il futuro del calcio mantovano abita qui.