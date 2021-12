Calcio Primavera – Il Mantova ferma sul pari la Carrarese (1-1)

RONCOFERRARO Più passa il tempo e più la Primavera del Mantova cresce, arrivando a prendersi soddisfazioni insperate fino a qualche mese fa. L’ultima è arrivata ieri, sul terreno amico di Roncoferraro, contro la quotata Carrarese. I biancorossi, per la prima volta guidati in panchina da Daino (che ha affiancato Mandara), sono partiti a spron battuto affrontando gli avversari senza alcun timore reverenziale. Dopo un quarto d’ora Mantova in vantaggio, grazie ad un rigore trasformato da Aldo Bruno. La reazione della Carrarese giungeva puntuale e produceva il pareggio a firma Bertozzi nella fase finale del primo tempo. Nella ripresa da segnalare alcune occasioni non sfruttate da una parte e dall’altra.

L’1-1 finale soddisfa comunque il Mantova, che cancella la giornata negativa di sabato scorso a Crema e torna a muovere la classifica. Purtroppo i biancorossi non si schiodano dall’ultimo posto, ma se non altro si riavvicinano al San Marino, ieri battuto. Il campionato Primavera 4 tornerà il 29 gennaio, ma il Mantova osserverà il suo turno di riposo. Il prossimo impegno per i biancorossi è fissato per sabato 5 febbraio, proprio in casa del San Marino.